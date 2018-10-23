متحدث التموين: الدولة تدعم السلع التموينية بـ 87 مليار جنيه

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن دعم السلع التموينية تقدر في الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 87 مليار جنيه.



وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، الدعم المقدم من الدول مقسم إلى 42 مليار جنيه للتموين، و45 مليار جنيه للخبز.



وأضاف أن حصص المواطنين من الخبر ثابتة ولا يوجد بها أي تغيير، لافتا الى أن أي مواطن موجود داخل منظومة الدعم له تكلفة، والتي تتمثل في التموين 50 جينها بشكل شهري، أو 75 جنيها فيما يخص الخبز.