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فن

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن حسناء سيف الدين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تحتفل الفنانة حسناء سيف الدين اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها، فهي من مواليد 24 أكتوبر 1976، وقد أكملت اليوم عامها الثاني والأربعين.

حسناء ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، ولكنها مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة.

وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".
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