بيطري الشرقية يضبط لحوما وأسماكا منتهية الصلاحية

أكد الدكتور "اشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز وبالإشتراك مع لجنة الصحة العامة قامت بالمرور على 120 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - واحد شادر بيع لحوم - سوبر ماركت" وذلك في إطار حالة الإستنفار التي أعلنتها المديرية لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين .



وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن ضبط 71 كجم "لحوم - دواجن – أسماك" غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ اللازم قانونًا.



وأشار إلى إستمرار الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. بالمحافظة.