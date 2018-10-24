بيطري الشرقية يضبط لحوما وأسماكا منتهية الصلاحية

أكد الدكتور "اشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز وبالإشتراك مع لجنة الصحة العامة قامت بالمرور على 120 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - واحد شادر بيع لحوم - سوبر ماركت" وذلك في إطار حالة الإستنفار التي أعلنتها المديرية لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين .
وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن ضبط 71 كجم "لحوم - دواجن – أسماك" غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ اللازم قانونًا.
وأشار إلى إستمرار الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن ضبط 71 كجم "لحوم - دواجن – أسماك" غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ اللازم قانونًا.
وأشار إلى إستمرار الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. بالمحافظة.