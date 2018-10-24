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محافظات

بيطري الشرقية يضبط لحوما وأسماكا منتهية الصلاحية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "اشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز وبالإشتراك مع لجنة الصحة العامة قامت بالمرور على 120 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - واحد شادر بيع لحوم - سوبر ماركت" وذلك في إطار حالة الإستنفار التي أعلنتها المديرية لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن ضبط 71 كجم "لحوم - دواجن – أسماك" غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ اللازم قانونًا.

وأشار إلى إستمرار الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. بالمحافظة.
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