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المتحدث العسكري: تدمير البنية التحتية للإرهابيين فى سيناء.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال العقيد تامر رفاعى، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات المصرية نجحت بشكل كبير فى تدمير البنية التحتية للإرهابيين فى سيناء، موضحًا أن العملية الشاملة سيناء 2018 استهدفت 450 فردا إرهابيا.

وأضاف "رفاعي"، خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية "سكاى نيوز"، أنه تم ضبط وتدمير 900 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى 1000 دراجة نارية، و20 مزرعة للنباتات المخدرة، و118 طن مواد مخدرة أخرى.

وأكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية أن التنمية والتطوير لم تتوقف يومًا فى سيناء؛ حيثُ إن الجيش مكلف بإتمام 310 مشاريع تنموية بسيناء، وتم الانتهاء من 140 مشروعا، وجار تنفيذ 165 مشروعا أخرى بتكلفة مالية تصل إلى 145 مليار جنيه.
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