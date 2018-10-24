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محافظات

رفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادا للأمطار بالإسكندرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار ، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد قنصوة أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشارت محافظة الإسكندرية بأنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ إلى إحتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

من جانبها، رفعت عناصر التعامل مع الأمطار بالمحافظة من شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية حالة الطوارئ، حيث تم التشديد علي انتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة، والتركيز علي أماكن تجمع مياه الأمطار، وتهيب شركة صرف صحى الإسكندرية بتوخى الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والإتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أى تليفون أرضى عند وجود أى تراكمات المياه.
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