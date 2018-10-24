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رياضة

رجال يد الأهلي يتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار، بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق فونيكس الجابوني اليوم الأربعاء.

وقدم الفريق عرضا قويا في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات الدور الأول ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٢٨-٢٠.

وبهذه النتيجة يكون الفريق قد حقق الفوز في الجولات الماضية على حساب كل من فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وفريق usfa بطل بوركينا فاسو وفريق فونيكس الجابوني.
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