16 مرشحا لعليا الوفد و5 للسكرتارية وقعوا طلبات الترشح فى اليوم الخامس

أعلن اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أن عدد الذين تقدموا لخوض انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد في اليوم الخامس 16 عضوا وقد وقعوا طلبات ترشحهم بالاضافة إلي تقدم 5 أعضاء لمنصب سكرتارية الهيئة العليا.



ويأتي ذلك في إطار قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بإجراء انتخابات الهيئة العليا في 9 نوفمبر القادم.



وأضاف "الشاهد" ان الأسماء هم أيمن عبد العال وفاطمه خليل وفرج السندال ومواهب الشوربجى ومنى الكومى وياسر التهامى ورضا إدوارد ومها شعبان ود.ياسر الهضيبى ومحمد الفقى ومحمد البدرى البوصيلى وياسر شورى وشريف حمودة وأمين راضى والشاذلى حته ومحمد عبد الحميد الفقى ، بينما تقدم 5 للسكرتارية محمود النحاس و السيد الشندويلى ومحمود مرعى وجمعه معيوف وإبراهيم عيسى.

