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ديني

خالد الجندي: عندما نفهم معنى الله فعال لما يريد لن يصيبنا اكتئاب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الإنسان الذي يعي ويفهم قول الله- تعاليى: "الله فعال لما يريد"؛ لن يصيبه اكتئاب أو مرض نفسي في الدنيا.

وأضاف"الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "حتى لو حصل لك حاجة وحشة؛ ليس لك من الأمر شيء، هذه إرادة الله، والنبي- صلى الله عليه وسلم- كان يدعو على الكفار بعد غزوة أحد، فقال الله- تعالى- له: "ليس لك من الأمر شيء".
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