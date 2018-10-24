إصابة حسام حسن بجرح فى الرأس بـ طوبة من جماهير فيتا كلوب

تعرض حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي بجرح فى الرأس عقب المباراة بعد إلقاء جماهير نادي فيتا كلوب الحجارة على اللاعبين والجهاز الفني في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "الشهداء في الكونغو .



وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل ماكوسو مونديلي هدفا عقب بينية ضرب بها مصيدة التسلل وانفرد ماكوسو بمسعد حارس مرمى المصري ووضع الكرة في الشبكة، ليقوم بعدها حسام حسن بالاعتراض علي حكم المباراة ويسحب لاعبيه لأكثر من 5 دقائق .



وتمكن فريق فيتا كلوب الكونغولي في التأهل الي نهائي الكونفيدرالية عقب الفوز علي ضيفه المصري البورسعيدي بأربعة دون رد، وينتظر فريق فيتا كلوب الكونغولي الفائز من مباراتي الرجاء الرياضي المغربي وإنييمبا النيجيري في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل .