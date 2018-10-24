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رياضة

إبراهيم سعيد يتهم حسام حسن بالتسبب في هزيمة المصري أمام فيتا كلوب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن حزنه لهزيمة المصري البورسعيدي أمام فيتا كلوب وخروجه من البطولة الكونفدرالية الإفريقية في الدور قبل النهائي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" حسام حسن بيجي على المباريات الهامة بيتوتر وبيوتر كل اللي حواليه عشان كده معظم المباريات المصيرية والحاسمة يخسرها وحصلت في اكتر من تجربة تدريبية خلال مشواره".

وتمكن فريق فيتا كلوب الكونغولي في التأهل إلى نهائي الكونفيدرالية عقب الفوز علي ضيفه المصري البورسعيدي بأربعة دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " الشهداء " في الكونغو ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية .
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