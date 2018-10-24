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رياضة

بوروسيا دورتموند يقسو على أتلتيكو مدريد بـ رباعية في دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:22 م
اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
محمد رشاد
حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا عريضا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة اهداف مقابل لا شيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الاول للفريق الألماني أكسيل فيتسل فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف رافائيل جوريرو الهدف الثاني فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء ، وفى الدقيقة 84 أضاف جادون سانشو الهدف الثالث، قبل أن يعود رافائيل جوريرو ويسجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له لينتهي  اللقاء بأربعة اهداف نظيفة .

الفوز رفع رصيد بروسيا دورتموند الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الاولى ، بينما تجمد رصيد الاتليتي الى 6 نقاط فى وصافة جدول الترتيب .
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