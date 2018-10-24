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فن

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صور لنجل الفنان فاروق الفيشاوى وشقيق أحمد وهو "عمر" وكان بصحبته فتاة ردد البعض أنها خطيبته.

ومن المعروف أن عمر لم يظهر مطلقا فى الإعلام او السوشيال ميديا بشكل عام عكس شقيقه الفنان أحمد الفيشاوى وفضل تحقيق ذاته فى مجال آخر إلا أن فى الفترة الأخيرة قرر الظهور وهو ما أثار جدلا واسعا لدى متابعيه خاصة بعد أن قرر أن يسلك نفس طريق شقيقه فى إثارة الجدل بصور جريئة مع خطيبته.

يذكر أن آخر ظهور لـ عمر الفيشاوي كان من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلى و التي استضافت الفنان فاروق الفيشاوى بعد أن أعلن عن مرضه بالسرطان.
عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه
عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه
عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه
عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه
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عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

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