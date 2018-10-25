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رياضة

لقاء الأهلي والترجي على إستاد السلام في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
كشف حمادة شادى منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى أن استاد السلام هو الملعب الذي يستضيف مواجهة الأهلى والترجي التونسي حتى الآن.

وقال "شادي" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": مباراة الأهلى والترجى على ستاد السلام حتى الآن.

ويواجه الأهلى الترجى التونسى فى الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم 2 نوفمبر فى مصر فيما تقام مباراة العودة يوم 9 نوفمبر فى تونس.

ويرغب النادى الأهلى فى خوض لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بحضور كبير يفوق الستين ألف مشجع.
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