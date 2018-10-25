لقاء الأهلي والترجي على إستاد السلام في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف حمادة شادى منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى أن استاد السلام هو الملعب الذي يستضيف مواجهة الأهلى والترجي التونسي حتى الآن.





وقال "شادي" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": مباراة الأهلى والترجى على ستاد السلام حتى الآن.





ويواجه الأهلى الترجى التونسى فى الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم 2 نوفمبر فى مصر فيما تقام مباراة العودة يوم 9 نوفمبر فى تونس.



