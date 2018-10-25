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حوادث

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
حادث انقلاب اتوبيس
حادث انقلاب اتوبيس الرحاب
اسلام مقلد
حصل موقع "صدى البلد" على الصور الأولى لانقلاب أتوبيس مدرسة الكنانة الدولية، بمنزل كوبرى الرحاب بطريق السويس المتجه للقاهرة، وأسفر عن إصابة 14 طالبا بإصابات متوسطة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية القاهرة، بأن بقعة زيت هي السبب فى انقلاب أتوبيس مدرسة بنزلة كوبرى الرحاب اتجاه الشروق، فتم التوجيه بسرعة التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمديرية وتشكيل غرفة عمليات ميدانية بمكان الحادث.

وبالفحص، تبين انقلاب أتوبيس مدارس تابع لإحدى المدارس الخاصة يستقله 14 تلميذا والسائق ومشرفة الباص، ونتج عن ذلك إصابة السائق والمشرفة و11 طالبا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بطريق السويس لتلقى العلاج اللازم بسيارات الإسعاف اللازمة.

وقام المسعفون بنقل المصابين لتلقى العلاج وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، كما تم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لسحب الطريق ورفع آثار الحادث هذا بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لإزالة بقعة الزيت وتغطيتها بالرمال وتم عودة الحركة المرورية إلى ما كانت عليه مرة أخرى.
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور
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اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

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