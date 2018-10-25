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56 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
أ ش أ
عبرت 56 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و700 ألف طن المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 31 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليوني طن أكبرها سفينة الحاويات الحاويات الدانماركية "مارسيليا ميرسك" بحمولة بلغت 221 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و700 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية "أريكا" بحمولة بلغت 200 ألف طن.
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