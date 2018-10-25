البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 1.632 تريليون جنيه

قال البنك المركزي المصري، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ارتفعت بمقدار 2.8 مليار جنيه لتسجل 1.632 تريليون جنيه.





وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، أن أرصدة القطاعات الاقتصادية من الائتمان بلغت ٦١%من جملة الأرصدة لصالح القطاع غير الحكومي منها القطاع الصناعي بنسبة 34.5%والخدمات بنية 28.8%و الزراعي بنسبة 1.3%و التجارة بنحو 1.4%والعائلي 25%.



