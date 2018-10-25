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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 1.632 تريليون جنيه

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ارتفعت بمقدار 2.8 مليار جنيه لتسجل 1.632 تريليون جنيه.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، أن أرصدة القطاعات الاقتصادية من الائتمان بلغت ٦١%من جملة الأرصدة لصالح القطاع غير الحكومي منها القطاع الصناعي بنسبة 34.5%والخدمات بنية 28.8%و الزراعي بنسبة 1.3%و التجارة بنحو 1.4%والعائلي 25%.

وكشف  أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

وقال إن مصر سوف تسدد خلال الأسبوع الأول من يناير 2019، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت "القاهرة" 700 مليون دولار فى شهر يوليو 2018.
 
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