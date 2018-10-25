ستايل شتوى بسيط و سريع مناسب للجامعة .. صور

تحتار اغلب الفتيات في اختيار الملابس المناسبة للذهاب الي الجامعة، خاصةً ترغب كل فتاة في الظهور بإطلالة أنيقة وعملية في آن واحد وهو ما قد يعرضها للحيرة عند اختيار أزيائها.



ولكن لا داع للقلق، فقد جمعنا لك بعض الأمور التي يجب أن تضعيها في اعتبارك لتنسيق أزيائك للجامعة بسهولة وأناقة.



لذلك ننشر لكي مجموعة من الصور نشرتها صفحة علي الموضة، ستجدين فيها صور أفكار أطقم ملابس للجامعة لتستلهمي منها إطلالتك.