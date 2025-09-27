إنجاز دولي جديد .. مصر تفوز بمقعد في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني العالمية "إيكاو"

حققت مصر إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل في مجال الطيران المدني، بفوزها بمقعد فى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئه الثانية خلال الانتخابات التي تمت اليوم ضمن أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية للمنظمة في مقرها بمدينة مونتريال الكندية.

حصلت مصر على مركز متقدم عن جميع الدورات السابقة في واحدة من أهم الانتخابات الدولية بقطاع الطيران، مما يعكس مكانتها الريادية وثقة المجتمع الدولي لدورها المؤثر في صياغة مستقبل صناعة النقل الجوي.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا للجهود الإستراتيجية التي تُبذلها الدولة المصرية لتعزيز حضورها الفاعل على خريطة الطيران المدني العالمي، وترجمة حقيقية لما حققته من قفزات نوعية في تطوير منظومة الطيران المدنى ، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن فوز مصر بعضوية مجلس الإيكاو يمثل اعترافًا دوليًا بالدور الرائد الذي تضطلع به في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي عالميًا.

وأضاف الحفني بأن هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، التي جعلت من تحديث قطاع الطيران المدني أولوية استراتيجية في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل سياسات الطيران المدني العالمية.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مصر ستواصل إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تدعم استدامة النقل الجوي وتخدم كافه التجمعات الإقليمية والدول النامية، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوى و التجارة الدولية وتنشيط السياحة العالمية.