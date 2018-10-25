رواد تويتر يحتفلون بزيارة السيسى للسودان

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة تستغرق يوما واحدا، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان.



دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، هاشتاج #السودان ،وتصدَّر هاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى توتير احتفالا بزيارة السيسى للخرطوم " #مصر و#السودان اشقاء ".



وغرد اخر " زيارة السيسى الى #السودان توجه رسالة الى العالم ، ان افريقيا يدا واحدة "





