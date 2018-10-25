سيراميكا كليوباترا يهزم الترسانة ويعود لصدارة القسم الثاني..فيديو وصور

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا على حساب ضيفه الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "السويس الجديد" ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.



‎بداية اللقاء كانت حذرة من جانب كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم تُشكل أي خطورة على أي مرمى.



‎ومع وصول المباراة للدقيقة 30 بدأ رجال المدرب رمضان السيد في أولى هجماتهم عن طريق محمد حسن ميدو لكن مدافع الترسانة أفسد هذه الهجمة حارما سيراميكا كليوباترا من الهدف الأول.



‎وفي الدقيقة 36 حصل شادي حسين مهاجم سيراميكا على ركلة جزاء نتيجة عرقلته داخل المنطقة لم يتردد محمد الحنفي حكم اللقاء في احتسابها ليتصدى لها محمد حسن "ميدو" وينجح في إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض.



‎بعد الهدف مباشرة حاول لاعبو سيراميكا كليوباترا إضافة الهدف الثاني، لكن واجههم سوء توفيق بعدما تصدت العارضة لتصويبة قوية من محمد سعيد في الدقيقة 40.



‎وطالب أحمد كشري مدرب الترسانة لاعبيه بالاندفاع نحو الهجوم في الدقائق الخمس المتبقية من هذا الشوط، لكنه انتهى دون على واقع تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.



‎وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الترسانة العودة للقاء بإحراز هدف التعادل، لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح في ظل وجود دفاع قوي من جانب أبناء رمضان السيد.



‎واستمر لاعبو الشواكيش في شن الهجمات على مرمى محمود شكري بغية إدراك التعادل، بينما اعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الهجمة المرتدة.



‎وكاد البديل رضا سيد أن يدرك التعادل للترسانة في الدقيقة 84 لكن تصويبته القوية مرت بسنتيمترات قليلة على يسار الحارس محمود شكري.



‎ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط، دون أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.



‎ويهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 16 نقطة لينتزع صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الترسانة عند 14 نقطة.