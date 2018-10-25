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محافظات

هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:11 م
هيبس .. ما لاتعرفه
هيبس .. ما لاتعرفه عن أخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر
منصور ابو العلمين
يعد معبد هيبس من أشهر المعابد ليس على مستوى محافظة الوادي الجديد بل على مستوى مصر، حيث يعتبر المعبد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي، ويقع شمال الخارجة بنحو كيلو متر، وسط مزرعة نخيل تقدر مساحتها بحوالي فدان ونصف الفدان.

يقول محمد عبدالله عضو بجمعية اصدقاء السائح ، إن من مظاهر جذب السياح لزيارة معبد هيبس كونه يقع وسط مزرعة نخيل تجعل منه تحفة أثرية وسط جنة خضراء.

وأكد الاثري محمد خالد أن هيبس يعتبر من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية في محافظة الوادي الجديد ويمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية، كما أنه يعتبر من أهم المعابد المصرية، إذ أنه المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي وشيد لعبادة الثالوث المقدس (آمون- موت -خونسو).

ويحمل المعبد اسم الواحة الخارجة (هبت - هيبس)، وشيد على مساحة قدرها 798 مترا مربعا، وطوله 42 مترًا وعرضه 19 مترًا في عصر الملك الفارسي دارا الأول (510-490 ق.م).

واشار الي ان المعبد سمي بهيبس وذلك بسبب وجوده في واحه تحمل نفس الاسم وهي واحه “هبت” و هيبس هو مصطلح يوناني مشتق من هبت وهي كلمه هيروغرافيه تعني المحراث وكان ذلك الاسم لان الواحه كانت تتمتع بالخصوبه وتوفر المياه في العيون والابار الامر الذي سمح بازدهار الزراعه في هذا الوقت.

وذكر الاثري محمد جابر أن اهتمام الرحاله والدارسين بالمعبد في النصف الاول من القرن التاسع عشر شأنه في ذلك بقية الاثار ,لافتا الي ان اهم جزء فى المعبد وهو قدس الاقداس, حيث تلاحظ ان جدرانه الثلاثة مكتظة باشكال المعبودات المصرية وكذلك غير المصرية حيث يحتوى قدس الاقداس على اكثر من 600 معبود فى مساحة حوالى 8 امتار مربعة منتظمة فى صفوف طولية من الارضيه الى السقف المنخفض نسبيا عن باقى اجزاء المعبد كل صف يحوى مجموعة من الالهه مصوره باشكالها الخاصه المعتاده .

يذكر ان معبد هيبس سيستقبل غدًا وزير الاثار ومجموعه من السفراء حتي يتم تسخير كافة الامكانيات المتاحه ويتم فتح المعبد بصفة امام الزوار في محاوله لترويج وتنشيط السياحة الداخلية والخارجيه.
هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور
هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور
هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور
هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور
هيبس.. تفاصيل آخر معابد العصر الصاوي الفارسي بمصر ..صور
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