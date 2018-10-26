إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق بسبب تسرب غاز بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي 5 من أسرة واحدة مصابين بحروق متفرقة إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية الحامدية بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.
كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من شادية.ف.ع، 40 عاما ربة منزل، ووالدتها نظيمة.أ.ح، 65 عاما، إبراهيم.ع.م، 16 عاما طالب، وحورية، 10 سنوات تلميذة، يحيي، 6 سنوات أنجال الأولى ويقيمون بناحية الحامدية مصابين بحروق متفرقة بالوجه والساقين والذراعين.
وبسؤال زوج الأولي عبد الغني.م.ت، 48 عاما، مبيض محارة قرر بأنه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز ما أدى لنشوب حريق وحدوث إصابتهم ونفى الشبهة الجنائية.