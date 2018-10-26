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الزراعة: 4.4 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال 10 أشهر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية المصرية
جمال صلاح الدين
أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج شهدت هذا العام طفرة كبيرة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره حتى الآن 4 ملايين و408 آلاف و389 طنا، خلال 10 شهور، مقابل 4 ملايين و71 ألفا و790 طنا العام الماضي في نفس التوقيت.

وقال أبوستيت - في تصريح اليوم - إن إجمالي ما تم تصديره من الموالح منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغ مليونا و616 ألفا و818 طنا، ومن محصول البطاطس 759 ألفا و117 طنا، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البصل حتى الآن 284 ألفا و843 طنا، ومن محصول العنب 100 ألف و882 طنا.

وأضاف أنه تم حتى الآن تصدير 67 ألفا و971 طنا من محصول الرمان، فضلا عن 20 ألفا و745 طنا من محصول المانجو، و15 ألفا و423 طنا من الفاصوليا، و10 آلاف و822 طنا من محصول الفراولة، بالإضافة إلى 13 ألفا و962 طنا من محصول الثوم، و5929 طنا من الخيار.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري، والأجهزة المعنية بالوزارة، في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، واستعراض الإجراءات المشددة التي اتخذتها مصر من أجل ضمان جودة ما يتم تصديره من حاصلات زراعية، تتطابق مع المواصفات القياسية، وتتوافق مع الاشتراطات الدولية.

وأوضح أبوستيت أن الوزارة تكثف جهودها لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير عملة صعبة للبلاد .. لافتا إلى أن مصر نجحت مؤخرا في فتح السوق الأندونيسي أمام محصول الثوم، فضلا فتح سوق للطماطم بكندا، وشتلات العنب إلى المغرب للمرة الأولى.
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