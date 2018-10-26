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محافظات

وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار و17 سفيرا، معرضا لمنتجات البلح وذلك بمقر الممشى السياحي بالخارجة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وشارك في المعرض جميع مصانع البلح الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة بجانب مشاركة الجمعيات الأهلية بمنتجاتها البيئية والحرفية التي لاقت استحسانا من قبل الجميع.

وأبدى الوزير وسفراء الدول والوفود المرافقة إعجابهم بمنتجات الوادي الجديد البيئية والحرفية وخاصةً التمور بجميع أنواعها.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة بزيارة كلا من مقابر البجوات الأثرية، ومعبد الناضورة، بالاضافة إلى زيارة معبد الغويطة جنوب مدينة الخارجة.
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
وزير الآثار ووفد من السفراء يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالممشى السياحي في الخارجة
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