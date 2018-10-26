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رياضة

اليوم.. استكمال منافسات بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:01 م
بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة،
محمد سمير
تستكمل اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة، والتي تقام فاعليتها حتى 28 أكتوبر الجاري بالصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن سعادته بمشاركة هذا العدد من الدول في البطولة ونجاح حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس.

وأكد التهامي أن بطولة مصر الدولية أصبحت من أهم بطولات اللعبة على مستوى العالم وتتاسبق العديد من الدول في المشاركة فيها لقوة المنافسات والاستمتاع بالحضور إلى مصر.

ويشارك في البطولة كلًا من "أمريكا - غانا - الأردن - أذربيجان - سويسرا - باكستان - فنلندا - أرمينيا - التشيك - اليونان - بلجيكا - المكسيك - لوكسمبورج - البحرين - مالطا - فرنسا - الهند - ماليزيا - أوغندا - نيجيريا - لاتفيا - موريشيوس - ايرلندا - ميانمار - بيلا روسيا - ليتوانيا - سريلانكا - المجر - الجزائر، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
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