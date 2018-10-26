محافظ قنا يتفقد منطقة هو الصناعية بنجع حمادي..صور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية، جولة تفقدية لمنطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادي تفقد خلالها عددا من المصانع العاملة والتي يجري إنشاؤها بالمنطقة.



وأوضح الهجان، أن المنطقة الصناعية في بهو تضم 120 مصنعا منها 20 مصنعا منتجا و9 مصانع تم الانتهاء من الأعمال الإنشائيه بها وجار تركيب المعدات وخطوط الانتاج اللازمة لبدء التشغيل، بينما لا يزال 45 مصنعا في مرحلة الإنشاء و 46 مصنعا في مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص للبدء في أعمال الإنشاء، مشيرًا إلي اجمالي التكلفة المالية لهذه المصانع تصل الي 520 مليون جنيه وسوف تساهم في توفير 5828 فرصة عمل للشباب.



وعلي هامش زيارته لمنطقة هو الصناعية تفقد محافظ قنا، مساحة الـ 300 الف متر مربع التي تم تخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية مما يسهم فى زيادة نسبة الناتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات.

