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أخبار البلد

حسين الجسمى يطلق أغنية متخافوش على مصر.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:30 م
الفنان حسين الجسمي
الفنان حسين الجسمي
أطلق الفنان الاماراتى حسين الجسمى أغنية وطنية جديدة" متخافوش على مصر " بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر الأغنية من كلمات تامر حسين وتضمنت كلمات الأغنية .. 
ماتخافوش على مصر خافوا ع اللى ياجى عليها واللى عادوا مصر شافوا شر من يعاديها
أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأى اللى قال ربنا اللى حاميها إتمشا إتعشا وخٌد مركب واسهر ع النيل عمرك ماتحس هنا ب غربه مع شعب اصيل وأمانها مفيش أمن منها لنصاص الليل هنا أهل شهامه والجدعان ياما ماتعدش ف الناس الحلوة ناس يسيبوا علامه تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها وبيوحش حبايبها اللمة مصر دنيا تعيشها حلوة مصر الليلة وكبيرة العيل عايشين فرحتها وجاينالها من مسافة طويلة عيدنا كلنا عيدها نبقى وسط ولادها فقلوبنا وفعيونا نشيلها وربنا حايزيدها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكر الفنان الإماراتى حسين الجسمى، خلال أدائه بعض الأغانى عن الدولة المصرية خلال الحفل الفنى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "أنا بشكرك وبحييك وبحيى دولة الإمارات من خلالك كنت مستنى الفرصة اللى أشوفك فيها وأقول ليك كتر خيرك".
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