السكة الحديد تشغل قطارات للشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء اليوم الجمعة ضمن برنامج اعرف بلدك لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة للعمل على تنشيط السياحة الداخلية.



وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تعاقدت مع وزارة الشباب والرياضة على تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 26/10/2018 حتى 11/4/2018 بمعدل قطارين أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحلة الذهاب وقطار فى رحلة العودة.



وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة وأن إجمالي عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكبا ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21.50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 18.30 أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .