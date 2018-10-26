إبراهيم حسن يكشف تطورات شكوى المصري للاتحاد الإفريقي

كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، عن آخر مستجدات شكواه إلى الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة المصري في مباراة فيتا كلوب.



وقال إبراهيم حسن في مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف إنه تواصل مع مسئولي الاتحاد الإفريقي وطالبوه بإرسال المستندات من أجل النظر في شكوى بشكل رسمي.



وأضاف: "الاتحاد الإفريقي طالب بتواجد خطاب رسمي من جانب النادي المصري وهو ما قام به المجلس، حيث أرسل شكوى رسمية صباح اليوم".



ورفض حسام حسن حديث بعض الجماهير بأن هذه النتيجة مسلم بها ولن يتم تغييرها من جانب الاتحاد الأفريقي.



كان فريق المصري، ودع منافسات الكونفدرالية بعدما تعرض للهزيمة على يد فيتا كلوب بأربعة أهداف نظيفة دون رد في منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.