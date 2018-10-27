تفاصيل ترميم مسجد طنبغا المارداني.. ووزير الآثار يتفقد المشروع غدا

أعلنت وزارة الأثار أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار يتفقد في العاشرة صباح غد الأحد مشروع أعمال ترميم مسجد طنبغا المارداني بالدرب الأحمر، بالتعاون مع مؤسسة آغاخان للخدمات الثقافية – مصر.



كان د.خالد العناني وزير الآثار قد شهد نهاية مايو الماضي توقيع د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وشريف عريان الرئيس التنفيذي لشركة آغاخان للخدمات الثقافية - مصر،مذكرة تفاهم لترميم مسجد الطنبغا المارداني وتطوير المسار السياحي للآثار الإسلامية بمنطقة الدرب الأحمر.



المذكرة جاءت كما قال العناني في إطار خطة الوزارة لتطوير وترميم آثار القاهرة التاريخية بما يتناسب مع أهميتها الأثرية والعالمية، وللمضي قدمًا للارتقاء بمستوي الخدمات السياحية المقدمة للجمهور.



وقال شريف العريان الرئيس التنفيذي لشركة آغاخان أن منطقة الدرب الأحمر تزخر بالعديد من الكنوز الإسلامية بحاجه إلي الترميم والدعم المالي،وتسعي الشركة من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني لإعادته إلي ماكان عليه نظرًا لأهميته التاريخية والإسلامية.



وأشار محمد عبد العزيز المشرف العام علي مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني وتطوير المسار السياحي للآثار الإسلامية بالدرب الأحمر، يهدف إلي وضع المبادئ والشروط والظروف والخطوط الزمنية والمراحل المتفق عليها لإعادة تأهيل مسجد الطنبغا المارداني.



وعمل مسارات للزوار وتنشيط المعالم الثقافية والمراكز الحرفية الرئيسية للدرب الأحمر، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل للسكان المحليين وللشركات.



وأضاف أن مخطط أعمال الترميم للمرحلة الأولي من مسجد الطنبغا المارداني (ايوان القبلة ) تشمل عمل الدراسات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمسجد، والتوثيق المعماري والفتوغرافي للجامع وخاصة الايوان الشرقي.



وعمل ترميم كامل لايوان القبلة؛ يضم القبة الداخلية أعلي الايوان والأعمدة الرخامية والحوائط والأسقف الخشبية والحجاب الخشبي للايوان ودكة المبلغ، وايضًا ترميم القبة الرئيسية من الخارج، وترميم الواجهة الخارجية والمدخل الشرقي الرئيسي للجامع والمأذنه.



جدير بالذكر أن مسجد طنبغا المارداني يرجع إلي العصر المملوكي، وتم انشاءه عام 739هـ/740هـ - 1338م/1339م، ويقع بمنطقة الدرب الأحمر. و قد قام ببنائه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله الماردانى الساقى، المعروف بالطنبغا الماردانى أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون.



وتم بنائه على نمط المساجد الجامعة (الجوامع)، ويتوسطه صحن تحيط به أربعة أروقة، أعمقها وأكبرها ذلك الرواق الذي يأخذ اتجاه قبلة الصلاة. وللمسجد ثلاثة أبواب وتوجد على يسار المدخل مئذنة مكونة من ثلاث دورات، وللمسجد قبة بثمانية أعمدةجرانيتية تسبق المحراب.



وتتوسط الصحن نافورة رخامية،وواجهة الرواق الشمالي مغطاة برخام جميل نقش عليه تاريخ الإنشاء. وباقي أجزاء حائط القبلة مغطى بوزرة من الرخام الدقيق المطعم بالصدف.