البيئة تسلم غدا 127 مفرمة لدعم منظومة المخلفات الزراعية بمحافظات الوجه القبلي

تسلم وزارة البيئة غدا الأحد، 127 مفرمة لدعم منظومة المخلفات الزراعية في عدد من محافظات الوجه القبلي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك بمقر الهيئة.



يأتي ذلك استمرارا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، وهو جزء من خطة قومية لدعم منظومة المخلفات الزراعية.

