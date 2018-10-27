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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد في دور الـ 16 للبطولة العربية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسى
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز أو فرجاني ساسي وكهربا وأيمن حفني وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو.
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