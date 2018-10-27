تريزيجيه يقود قاسم باشا أمام ايزوروم بالدوري التركي

أعلن مصطفى دينزلي، المدير الفني لقاسم باشا، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، عن تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيخوض سيخوض مواجهة ايزوروم، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر بطولة الدوري التركي.



ويستعد تريزيجيه لقيادة قاسم باشا أمام ايزوروم في مباراة اليوم، بعدما تواجد في تشكيلة المدرب مصطفى دينزلي الأساسية.



وجاء تشكيل قاسم باشا على النحو التالي:



حراسة المرمى: رمضان كوسي



خط الدفاع: بوبوف - صيام بن يوسف - ساري - فينيو



خط الوسط: بافيلكا - ساديكو - تاركان سيربيست



خط الهجوم: ايديك - دياني - تريزيجيه