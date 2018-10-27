ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تريزيجيه يقود قاسم باشا أمام ايزوروم بالدوري التركي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن مصطفى دينزلي، المدير الفني لقاسم باشا، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، عن تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيخوض سيخوض مواجهة ايزوروم، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر بطولة الدوري التركي.

ويستعد تريزيجيه لقيادة قاسم باشا أمام ايزوروم في مباراة اليوم، بعدما تواجد في تشكيلة المدرب مصطفى دينزلي الأساسية.

وجاء تشكيل قاسم باشا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان كوسي

خط الدفاع: بوبوف - صيام بن يوسف - ساري - فينيو

خط الوسط: بافيلكا - ساديكو - تاركان سيربيست

خط الهجوم: ايديك - دياني - تريزيجيه
تريزيجيه يقود قاسم باشا أمام ايزوروم بالدوري التركي
loading...

ترشيحاتنا

كلهم قابيل.. معركة دموية بين أسدين شقيقين من أجل أنثى.. فيديو

معلمة أردنية تكشف تفاصيل لحظات عاشتها في رحلة الموت بالأردن

زوارق حربية إيرانية تشن أعمالا عدائية ضد أكبر سفينة أمريكية بالخليج العربي.. فيديو

مشروع قانون لزيادة القيمة الإيجارية على الشقق

ليفربول بقيادة صلاح يتطلع لصدارة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي.. اليوم

شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر

الإفتاء: الشرع استحب زيارة القبور ورغَّب إليها

وصفة عجيبة لضبط هرموناتك وعلاج تكيس المبايض

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

شاهد.. لحظة تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر جهاز أمن حماس فى غزة

إسرائيل تقصف 80 موقعا فى غزة بعد إطلاق 30 صاروخ ضدها .. فيديو وصور

الأهلى والزمالك يصطدمان للمرة الثانية فى نهائى أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

فيديو

خالد صديق: 20 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية بجنوب سيناء
تعرف على مراحل تطوير العلاقات المصرية الألمانية منذ بداياتها.. فيديو
خالد صديق: القاهرة أكبر المحافظات عشوائية وغير المخططة.. فيديو
وزير الشباب: 76 شابا عربيا يشاركون في الرحلة الأولى لقطار الشباب .. فيديو
سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟