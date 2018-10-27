ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جلوبال كونستركشن: 3.6 مليار دولار للمقاولين العرب لبناء سد تنزانيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:06 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس تنزانيا
على صالح
سلط موقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" المهتم بأخبار الإنشاءات المدنية حول العالم الضوء على منح تنزانيا نحو 3.6 مليار دولار إلى المقاول المصري "المقاولون العرب" الذي وقع عليه الاختيار لتصميم وبناء سد جورج ستيجلر والمقرر أن تكون سعته 2.1 جيجا واط على نهر روفيجي فى تنزانيا.

ونقل الموقع بيان أنه بعد مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التنزاني جون ماجو فولي تمت دعوة الرئيس السيسي لوضع حجر الأساس للمشروع. 

وأضاف سيتم بناء السد بطريقة تجلب الفخر لمصر وتنزانيا وإفريقيا، وفقا لتصريح لما ويفي، نقلا عن الرئيس السيسي.

وأكد الرئيس التنزاني أن السد سيصبح نموذجًا للتعاون بين الدول الأفريقية. 

ومن المقرر أن يتم إنشاء سد جورج ستيجلر، ليكون مساويًا لكفاءة توليد الطاقة في سد أسوان العالي في مصر، والذي يعتبر حاليًا أكبر سد في إفريقيا.

وأشار الموقع إلى ان مشروع السد التنزاني الحالي جرى مناقشته في أغسطس 2017، عندما بدأت الحكومة التنزانية الإعلان عن العطاءات. 

وقدّر تقرير لصندوق World Wide for Nature صدر في العام الماضي، تكلفة بناء السد بنحو 3.6 مليار دولار. 

وفي شهر مايو، نظرت تنزانيا تخصيص أكثر من 300 مليون دولار للمخطط ، بما يعادل حوالي 40٪ من الميزانية الفيدرالية للبلاد. 

وفي الوقت الحاضر، يعاني نحو 37 مليون من سكان تنزانيا البالغ عددهم 54 مليون نسمة من عدم القدرة على استخدام وتوصيل الكهرباء، وإذا تم بناء السد، فإنه سيزيد قدرة توليد الكهرباء في تنزانيا إلى الضعف. 

وقد أثار هذا الاتجاه الانتقادات من المنظمات غير الحكومية البيئية ، سواء بالنسبة لتأثيرها على المنطقة الأساسية لمحمية سيلوس، وموقع التراث العالمي، وعلم البيئة التحويلي لروفيجي. 

ولكن عندما أعلن عن المشروع في أغسطس من العام الماضي، رفض ماجويلي المخاوف من تأثير ذلك على الاحتياطي. 

وقال: "أعلم أن العديد من العقبات ستظهر، لكني أحث التنزانيين على اتخاذ موقف موحد بشأن المشروع"'.

loading...

ترشيحاتنا

مشروع قانون لزيادة القيمة الإيجارية على الشقق

شاهد.. لحظة تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر جهاز أمن حماس فى غزة

محلل إسرائيلى: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد غزة

سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة.. اليوم

مصرع سائق توك توك متأثرا بجراحه في مشاجرة على أولوية المرور بالإسماعيلية

مرض خطير بسبب الطقس البارد في الشتاء.. لن تتوقعه

شاهد.. لحظة إطلاق 30 صاروخا من قطاع غزة تجاه إسرائيل

تعرف على مراحل تطوير العلاقات المصرية الألمانية منذ بداياتها.. فيديو

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية الجديد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

الجبير: نجحنا في صد مكائد إيران وترامب حليف وقضية خاشقجي هيستريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

فيديو

خالد صديق: 20 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية بجنوب سيناء
تعرف على مراحل تطوير العلاقات المصرية الألمانية منذ بداياتها.. فيديو
خالد صديق: القاهرة أكبر المحافظات عشوائية وغير المخططة.. فيديو
وزير الشباب: 76 شابا عربيا يشاركون في الرحلة الأولى لقطار الشباب .. فيديو
سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟