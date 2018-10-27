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رياضة

يوفنتوس يجدد اهتمامه بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
القسم الرياضي
جدد نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه، بضم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يدرس تقديم عرض لنادي مانشستر يونايتد، يتضمن الحصول علي خدمات بول بوجيا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع منحه أفضلية في شراء اللاعب، مقابل 70 مليون يورو.

ويعاني بوجبا من تراجع كبير في مستواه مع مانشستر يونايتد، بسبب دخول اللاعب الفرنسي في خلافات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال الفترة الأخيرة,

وكان يوفنتوس حاول ضم بوجبا خلال الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن نادي مانشستر يونايتد أعلن تمسكه بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

يذكر أن بوجبا انتقل إلي مانشستر يونايتد موسم 2016 قادمًا من يوفنتوس، في صفقة بلغت نحو 105 مليون يورو.
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