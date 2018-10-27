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رياضة

نجاح 35 ورسوب 8 في اختبارات اللياقة البدنية لحكام بني سويف والمنيا والفيوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
أقيمت اختبارات اللياقة البدنية الإعادة لحكام الدرجة الثانية والثالثة لمناطق بني سويف والمنيا والفيوم على أرض استاد بني سويف الرياضي تحت إشراف سامي فاروق رئيس اللجنة البدنية ومعه عضوا اللجنة عصام حسنين وحسن جنادي حيث خاض الاختبارات 43 حكمًا من المناطق الثلاثة نجح 35 ورسب 8 حكام فقط .

يذكر أن اللجنة البدنية لحكام مصر تقوم منذ بداية الموسم بإجراء اختبارات الإعادة للياقة البدنية لكل حكام الدرجة الثانية والثالثة على مستوى مناطق الجمهورية في إطار تجهيز الحكام للبطولات المحلية من أجل المشاركة خلال الفترة المقبلة .
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