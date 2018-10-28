محافظ الدقهلية: لجنة للتأكد من سلامة المياه في المنشآت الصناعية بجمصة

كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة تضم أعضاء من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمدينة جمصة ظهر اليوم، بالديوان العام، حيث تقوم اللجنة بسحب عينات من المياه المستخدمة في المصانع والمنشآت الصناعية بالمنطقة وتحليلها لتحديد مدى مطابقتها للشروط البيئية.



وشدد المحافظ على إجراء حصر شامل بالمنشآت الصناعية وتحديد مدى احتياجها للمياه، ونوعية إنتاجها، وهل تقوم بمعالجة المياه من عدمه، وما هو ناتج المعالجة وتأتي تلك القرارات في إطار الحرص على سلامة البيئة الصناعية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.