مستقبل وطن بالشرقية يطلق مبادرة إحنا معاك لمواجهة جشع التجار.. صور

أكد الدكتور محمد سليم، الأمين العام لمستقبل وطن بالشرقية، أنه تم إصدار توجيهات لإقامة شوادر لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة قياسًا بسعر السوق الخارجية، دعما لحاجات المواطنين، لتكون الأسعار في متناول البسطاء، بدعم مادي عن فرق السعر الحقيقي يتحمله الحزب.





وأضاف "سليم"، في بيان له، أن الأمانة المركزية للحزب بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة مركز منيا القمح، أقامت أول شادر ضخم بالمدينة بالسرادق المقام أمام حلواني الصفا، مضيفًا أن الحزب نجح في تقديم أسعار أقل من سعر الجملة بواقع 5 جنيهات لكيلو البطاطس والطماطم للمساعدة في محاربة الغلاء وسوف تستمر هذه الفاعلية في تقديم الخضراوات لحين إستقرار الأسعار بالمحافظة.





وأشار إلي أن سبب إضافة "إحنا معاك" باللوجو الخاص بالحزب لم ياتي من فراغ ولكنها رسالة لأهالينا بأننا مع المواطن البسيط ومعاه في كربه قبل فرحه، مؤكدًا أن الحزب همه الاول بناء الإنسان المصري اجتماعيا وصحيا وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.