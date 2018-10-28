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رياضة

الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تقدم فريق الوصل الإماراتي على منافسه الفريق الأول للنادي الأهلي بهدفين في دقيقتين في المباراة التي تقام الآن على ملعب استاد برج العرب، في إطار منافسات دور الـ 16 من ذهاب كأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل كايو كانيدو كريا في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق رأسية سهلة أخطأ في التصدي لها شريف إكرامي وسكنت شباكة، ثم سجل بينيسيو البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتعلن عن تقدم الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.
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