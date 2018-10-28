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أخبار العالم

البيتكوين.. سلاح كوريا الشمالية لمواجهة عقوبات ترامب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تفاصيل تحايل كوريا الشمالية على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبارها على التخلي عن ترسانتها النووية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، باستخدام العملات الرقمية "البيتكوين".

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، إن كوريا الشمالية استغلت الصعود الشديد في قيمة عملة "البيتكوين" لدعم نظام الزعيم كيم جونج أون في وجه العزلة الدولية التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية. 

وتبلع قيمة عملة "البيتكوين" الواحدة أكثر من 6 آلاف دولار، وهو الأمر الذي شكل إغراءً لكيم جونج أون، بيد أن باحثين إلكترونيين أكدوا أن كوريا الشمالية تربح ما بين 15 إلى 200 مليون دولار من وراء العملات الرقمية. 

وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة البريطانية إلى أن بيونج يانج تورطت في عمليتي احتيال في سوق العملات الرقمية عبر شبكات اختراق إلكتروني العام الجاري، وعكفت الشبكات الكورية الشمالية على خداع مستثمرين في سبيل تحويل أموال إلى البلاد تقدر بحوالي 72 مليون دولار إضافة للمزيد من العملات الرقمية.

وذكر تقرير للمخابرات الكورية الجنوبية إن 7 ملايين دولار من العملات المشفرة قد سُرق خلال الهجمات التي استهدفت عدة بورصات عالمية.
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