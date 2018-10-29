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رياضة

موقف إنساني من لاعب الوصل الإماراتي تجاه مشجع أهلاوي .. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد، موقف إنساني من لاعب الوصل الإماراتي تجاه مشجع أهلاوي عقب المباراة حيث توجه اللاعب إلى المشجع واهداه تيشيرته الخاص به.

وسجل الهدف الأول للأهلي أحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، جاء من ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى مرت من جميع اللاعبين وسكنت الشباك.

وفاجأ الوصل منافسه الأهلي وقلب عليه الطاولة وسجل كايو كانيدو كريا هدف التعادل عن طريق رأسية سهلة أخطأ في التصدي لها شريف إكرامي وسكنت شباكه، ثم سجل بينيسيو البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتعلن عن تقدم الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي، وسجل الهدف الثاني في اللحظات الحرجة، بقدم مروان محسن الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من تسديدة في زحام من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

لحظة إحراز الأهلي هدف الاول فى شباك الوصل الإماراتي فى المباراة التي جمعت الفريقين في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال ليتأهل إلى دور الـ8 من عمر البطولة.
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