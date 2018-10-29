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مشاركة فلسطينية بمنتدى شباب العالم: تجربة رائعة لإيصال صوتنا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
الفتاة الفلسطينية
الفتاة الفلسطينية نورهان المسارعي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت نورهان المسارعي ،25 عاما، إحدى الشباب المشاركات في منتدى شباب العالم، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 3 - 6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتدى فرصة لإيصال صوت الشباب للقيادات في كل بلدان العالم.

وأضافت «المسارعي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن منتدى شباب العالم تجربة رائعة، ومفيد للشباب وبناء شخصياتهم القيادية، كما أنه فرصة للاطلاع على ثقافات دول أخرى، وتبادل الأفكار والرؤى، كما أنه فرصة قوية لإيصال صوت الشباب، نظرا للاهتمام العالمي بالمنتدى.

وأوضحت الفتاة الفلسطينية، التي تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنها شاركت في المنتدى الأول ضمن الحضور، ولكنها أرادت أن تكون مشاركتها في المنتدى الثاني أكثر فعالية، فقدمت طلبا لتشارك كمتحدثة، وبالفعل تم قبولها طلبها، الذي قدمته عبر الإنترنت، وستشارك في نموذج «محاكاة القمة العربية الإفريقية» كممثلة لدولة فلسطين.

وأشارت نورهان المسارعي، التي تعمل في المجال الإعلامي، إلى أن اختيارها للمشاركة كمتحدث في نمذوج المحاكاة جاء بعد تقديمها ورقة بحثية عن أهمية دعم التعاون العربي الإفريقي للحضاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.
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