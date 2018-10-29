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اقتصاد

جهاز المنافسة: لم نتلق أى شكاوى بخصوص ارتفاع أسعار البطاطس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أكد أمير نبيل، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى تخص ارتفاع أسعار البطاطس فى السوق المحلى، لافتا إلى أنه لم يقدم أي شخص أو أية جهة شكوى لجهاز المنافسة، وبالتالي فالجهاز لم يتدخل فى السوق كجهة رقابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الجهاز اليوم، الاثنين، أنه من الضرورى مشاركة الجهاز من قبل الجهات المعنية فى المشكلة من البائعين، والمزارعين، والمنتجين، والأفراد.

ولفت إلى أن لإنشاء شبكة المعلومات اللازمة لاستباق معرفة الأزمات غاية فى الصعوبة، وأنه تم معرفة الأزمة نتيجة الفرق في طرح العروة الصيفية والشتوية، إلا أنه لم يعرف حتى الآن حقيقة الأزمة.
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