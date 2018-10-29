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محافظات

غلق كوبري المرازيق بالجيزة 20 يوما لبدء أعمال الصيانة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:42 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
تبدأ محافظة الجيزة في أعمال صيانة كوبرى المرازيق بمركز ومدينة البدرشين لرفع كفاءته.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تقرر غلق الكوبرى لمده 20 يوما،اعتبارا من أول الشهر المقبل،فى الاتجاهين القادم من (الجيزة إلى القاهرة)،وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة،ورفع الكفاءة،مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل صيانة الفواصل المعدنية وعمل طبقه الأيبوكسي للكوبرى .

وأضاف أن الاداره العامة لمرور الجيزة ستجرى عده تحويلات مرورية لعدم تكدس حركه السيارات والتأثير على مستخدمى الكوبرى حيث سيكون الدائرى الاقليمى بديلًا مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

ونوه المحافظ فى تصريحات له،إلى أن الكوبرى له أهمية خاصة،حيث يربط محافظة الجيزة بالقاهرة من خلال قرية المرازيق التابعة لمركز ومدينة البدرشين ومنطقة التبين التابعة لمحافظة القاهرة.

وأكد المحافظ انه تم التأكيد على الشركات المنفذه للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل كما تقوم الادارة العامه لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لمساعده قائدى المركبات بالتعديلات المرورية .
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