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اقتصاد

حماية المنافسة: تشكيل لجنة لبحث أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أعلن أمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تشكيل لجنة، لدراسة سوق البطاطس وأبعاد الأزمة الناتجة عن زيادة الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أمير نبيل، خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، أن الجهاز لم يتلق أي شكوى رسمية من الجهات المعنية بشأن الأزمة من أطراف المشكلة، مشيرا الى أن اللجنة الحالية تضم فريق عمل يتولى دراسة جميع أبعاد المشكلة تمهيدا لإصدار تقرير نهائي.

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