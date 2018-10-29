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رياضة

محمود جنش يخضع لفحص طبي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
يخضع محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي علي هامش تدريبات، اليوم الاثنين، بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ولعب جنش مباراة الاتحاد السكندري، في ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية، وهو يشعر بآلام فى القدم ورفض الحصول على راحة فى مباراة الاتحاد السكندرى، نظرًا لأهمية اللقاء الذى فاز فيه الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وأجرى محمود جنش أشعة على قدمه للاطمئنان على حالته، على أن يتسلم نتيجتها اليوم ويخضع لفحص طبي لمعرفة موقف إصابته ومدى إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.
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