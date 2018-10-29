رئيس الوزراء: الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى

طالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الشباب العمل في القطاع الخاص او في اَي مجال ولا ينتظر العمل الحكومي .



ووجه مدبولي رسالة للشباب قائلا: لا تستسلموا للإحباط ولا تيأسوا ، مضيفا :" لما اتخرجت كان ظروفي وظروف البلد صعبة جدا، ويجب ألا نستسلم ونجتهد ونعمل وجزائكم عند ربنا لأن ربنا مبيضيعش حق حد.



وأضاف في لقائه مع شباب محافظة الشرقية، أن الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى.



وقال مدبولي إنه عندما تخرج كان عمره ٢٢ عاما، وظل ٨ سنوات بعد التخرج حتى تزوج وبمساعدات من الأهل.

