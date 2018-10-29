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رياضة

جروس يضم حارس فريق 99 لمران الزمالك

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، على بتصعيد الحارس الشاب محمد قنديل مواليد 99 للتدريب مع الفريق خلال تدريب اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى ثلاثي حراس الزمالك عماد السيد وعمر صلاح والحارس الشاب تدريبات قوية تحت إشراف توريس مدرب الحراس بالفريق.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.
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