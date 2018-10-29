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أحمد موسى: العملية الإرهابية في تونس كانت بالقرب من وزارة الداخلية.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:53 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب يضرب تونس مجددا في قلب العاصمة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة والذي يعتبر أهم شارع في تونس، من خلال قيام إرهابية بتفجير نفسها وسط قوات الشرطة وأصيب عدد من أفراد الأمن.

وعرض "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، صورة الإرهابية منفذة العملية في تونس.

وتابع: "الأجهزة الأمنية تحقق في تلك الواقعة للوقوف على أسبابها وتلك العملية الانتحارية تعتبر عملا إرهابيا مدانا، ولم تحدث عمليات إرهابية داخل العاصمة التونسية منذ 3 سنوات" مضيفا: "العملية الإرهابية نفذت بالقرب من وزارة الداخلية التونسية بحوالي 100 متر فقط".
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