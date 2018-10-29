أهالي العبور يستغيثون برئيس الوزراء ووزيرة البيئة ومحافظ القليوبية لإنقاذهم من القمامة

استغاث قاطنو مدينة العبور بمحافظة القليوبية ، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية من مقلب القمامة الذى تم نقله من منطقة السلام الى مدينة العبور، حيث اكد الأهالي فى رسالتهم وشكواهم ان سماء المدينة تحولت الى سحابة من الدخان الكثيف لدرجة ان الامر وصل الى حد عدم الرؤية بسبب انبعاث الأدخنة من مقلب القمامة.



وقال الأهالي في رسالتهم إنهم غير قادرين على التنفس بسبب انبعاث الادخنة الكثيفة وإن رئيس جهاز المهدينة المهندس احمد عمران غير مهتم بكافة الشكاوى والاستغاثات التى أرسلت له.



وأكد بعض السكان أن الاوضاع بالمدينة أصبحت متردية للغاية على عكس ما كانت عليه حيث ضربت العشوائية كافة الأحياء من اشغالات ونبش القمامة وقلة الإضاءة بالاحياء وعدم وجود رادع لاصحاب المحال التجارية الذين حولوا الشوارع الى اسواق دون محاسبة وتحويل بعض الشقق السكنية الى مقاهى.



وتابع الاهالى: جهاز المدينة اصبح غير فعال حيث يتم ارسال العديد من الشكاوى الا انه لا يتحرك بالاضافة الى أن تخطيط الطريق الرئيسى غير سليم مما تسبب فى وقوع العديد من الحوادث. وطالب الأهالي فى رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ المدينة من الدمار الذى لحق بها.



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